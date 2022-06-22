Ангарск, Иркутская область, 24 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 24 мая известило о задержании чиновников администрации Ангарского городского округа. Как сообщает телеграм-канал ведомства, поводом стало возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

По версии следствия, должностные лица администрации Ангарского муниципального образования, в дальнейшем администрации Ангарского городского округа, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, будучи осведомленными, что договор о развитии застроенной территории, ранее заключенный с компанией-застройщиком, не соответствует требованиям градостроительного и гражданского законодательства Российской Федерации, является заведомо невыгодным для муниципального образования, а также что компания-застройщик по указанному договору фактически никакой строительной деятельности ранее не осуществляла и не планирует выполнять принятые на себя обязательства, на основании вышеуказанного договора незаконно предоставили в собственность юридического лица бесплатно девять земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных в городе Ангарске.

В результате указанных действий был причинен материальный ущерб в размере более 28 млн рублей.

Следователями СК задержаны трое должностных лиц администрации АГО, в числе которых первый заместитель мэра. Кроме того, задержаны трое бывших сотрудников администрации. На их рабочих местах и в жилищах проведены обыски. Решается вопрос об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года СУ СК РФ по Иркутской области 7 октября известило о завершении расследования резонансного дела о мошенничествах с земельными участками с участием теперь уже бывшего сотрудника Росреестра. Объем материалов уголовного дела составил 200 томов.

Читайте также: В Приангарье раскрыли мошенничество с земельными участками