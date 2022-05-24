Тюмень, , 15:14 — REGNUM С мая из тюменского аэропорта «Рощино» открываются прямые рейсы в Ереван. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮТэйр».

ЮТэйр Aviasovet.ru

Обмечается, что перелёты осуществляются на Boeing 737 по воскресеньям. Вылет из Тюмени — в 7:45 (5:45 мск), прибытие в Ереван через три часа и 40 минут. Стоимость билета в среднем составляет чуть больше 11,7 тыс. рублей. Вылет из Еревана обратно в 11:20 (9:20 мск), и стоимость билета чуть больше 13 тысяч рублей.

Кроме того, в авиакомпании «ЮТэйр» сообщают об открытии прямых рейсов Тюмень — Сочи с 1 июня 2022 года.