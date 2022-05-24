Скопье, , 18:01 — REGNUM Сербская православная церковь (СПЦ) благословила обращение Македонской православной церкви — Охридской архиепископии о присуждении автокефалии. Об этом заявил патриарх Сербский Порфирий 24 мая в Скопье.

Патриарх Сербский Порфирий Spc.rs

По словам патриарха, Священный архиерейский собор СПЦ единогласно ответил на запрос Македонской православной церкви об автокефалии благословением и одобрением.

Одновременно собор СПЦ принял решение разработать вместе с архиепископом македонской церкви Стефаном все технические детали, а потом торжественно обнародовать обращение об автокефалии. После этого все православные церкви получат обращение с призывом признать автокефалию Македонской православной церкви — Охридской архиепископии, отметил патриарх Порфирий.

«Мы уверены, что все остальные поместные православные церкви с радостью примут автокефалию Македонской церкви», — процитировал слова патриарха Порфирия портал «Телма».

Напомним, что ранее было объявлено, о том, что Македонская православная церковь возвращается к каноническому единству с Сербской православной церковью. По этому случаю патриарх Порфирий и архиепископ Стефан 19 мая провели в Белграде совместную литургию.