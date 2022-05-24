Прага, , 15:12 — REGNUM Первый случай заражения оспой обезьян выявлен на территории Чехии. Об этом 24 мая рассказал журналистам президент Общества лечения инфекционных болезней Чешского медицинского общества Павел Длоуги.

Обезьяна

«Я могу подтвердить, что в Чехии выявлен первый случай обезьяньей оспы», — сказал он.

Также Длоуги уточнил, что первый случай заражения оспой обезьян в стране подтвержден Государственным департаментом здравоохранения Чехии и добавил, что пациент в данный момент находится в Центральном военном госпитале в Праге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о введении в Германии 21-дневного карантина для заразившихся оспой обезьян объявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.