Прага, 24 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Первый случай заражения оспой обезьян выявлен на территории Чехии. Об этом 24 мая рассказал журналистам президент Общества лечения инфекционных болезней Чешского медицинского общества Павел Длоуги.

Обезьяна

«Я могу подтвердить, что в Чехии выявлен первый случай обезьяньей оспы», — сказал он.

Также Длоуги уточнил, что первый случай заражения оспой обезьян в стране подтвержден Государственным департаментом здравоохранения Чехии и добавил, что пациент в данный момент находится в Центральном военном госпитале в Праге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о введении в Германии 21-дневного карантина для заразившихся оспой обезьян объявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.