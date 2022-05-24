Нальчик, 24 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии организована проверка прокуратуры по итогам восхождения на Эльбрус группы туристов из четырех человек, которое, по счастливой случайности, не закончилось трагедией. Будет проверено качество оказания услуг гражданам, связанных с подъемом и спуском альпинистов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Vk.com/urpso_mchs Спасение горнолыжника.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов в ходе восхождения на Эльбрус 22 мая запросила о помощи. К ним выдвинулась группа спасателей из 11 человек. Однако из-за плохих погодных условий мероприятия по эвакуации граждан не были завершены до утра 23 мая. Со спасателями была потеряна связь. На помощь им и туристам отправилась ещё одна группа сотрудников МЧС в количестве 14 человек. На этот раз им удалось спуститься вниз. Спасательные работы закончились без потерь.

«По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставления туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.