Прокуратура проверит организатора услуг по восхождению на Эльбрус
Нальчик, 24 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии организована проверка прокуратуры по итогам восхождения на Эльбрус группы туристов из четырех человек, которое, по счастливой случайности, не закончилось трагедией. Будет проверено качество оказания услуг гражданам, связанных с подъемом и спуском альпинистов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что группа альпинистов в ходе восхождения на Эльбрус 22 мая запросила о помощи. К ним выдвинулась группа спасателей из 11 человек. Однако из-за плохих погодных условий мероприятия по эвакуации граждан не были завершены до утра 23 мая. Со спасателями была потеряна связь. На помощь им и туристам отправилась ещё одна группа сотрудников МЧС в количестве 14 человек. На этот раз им удалось спуститься вниз. Спасательные работы закончились без потерь.