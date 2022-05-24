* талибы — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, , 15:10 — REGNUM В афганской провинции Гор талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выставили на продажу военный автомобиль. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Toyota Hilux Pathfinder Carscoops

Источник опубликовал фотографию этого автомобиля и заявил, что сотрудники разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Горе продают автомобиль модели Toyota Hilux, принадлежавший службе национальной безопасности в провинции.

Торговая контора в Горе, которая занимается куплей-продажей земли и автомобилей, разместила фото автомобиля и оценила его в 650 000 афгани.

Отметим, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее неоднократно брали на себя обязательства хранить государственную собственность, особенно военное имущество.