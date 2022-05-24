Лос-Анджелес, США, 24 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Актёр Дженсен Эклс отказался сниматься в определённой сцене третьего сезона сериала «Пацаны». Об этом он сообщил в интервью Entertainment Weekly.

Цитата из т/с «Сверхъестественное». 2005. США Дженсен Эклс

Эклс сообщил о своём отказе от игры шоураннеру Эрику Крипке. «Как отец троих детей, сын, муж и уважающий себя человек, я не мог этого сделать. Я не знал, где находятся мои границы, но ты их нашёл», — объяснил он Крипке. Однако актёр не уточнил, какая именно сцена его смутила. По словам Крипке, после переговоров с Эклсом им удалось изменить сцену так, чтобы сюжет при этом не пострадал.

ИА REGNUM напоминает, что премьера третьего сезона «Пацанов» запланирована на 3 июня 2022 года. К своим ролям в шоу вернулись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Лас Алонсо и другие.