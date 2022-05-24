Севастополь, 24 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Уголовное дело о похищении человека, который впоследствии погиб, направлено в суд в Севастополе, сообщил 24 мая прокуратура города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Житель Бахчисарайского района 1994 года рождения обвиняется в том, что в 2018 году, совместно с соучастниками, похитил мужчину 1993 года рождения — целью было получение от него денежного долга. Похищенного вывезли в важный кооператив в Севастополе. Смерть мужчины наступила от полученных телесных повреждений.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в городской суд города Севастополя для рассмотрения по существу.

Отметим, ранее суд вынес приговор в отношении одного из соучастников преступления — он отбывает наказание, второй соучастник находится в розыске.