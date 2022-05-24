Чебоксары, 24 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Чувашии полным ходом продолжаются строительные работы по возведению платной скоростной трассы М-12 между Москвой и Казанью. В связи с тем, что такой грандиозный проект имеет ряд издержек, связанных с разрушением подъездных локальных дорог, депутаты Госсовета Чувашии пристально наблюдают за ходом работ по их восстановлению. Сегодня, 24 мая, депутаты рассмотрели проблемные вопросы на очередном заседании парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM спикер регионального парламента Леонид Черкесов («Единая Россия») отметил, что несмотря на приоритетность государственной задачи федерального масштаба необходимо соблюсти и интересы жителей.

Владимир Путин ранее отмечал, что при строительстве М-12 интересы жителей регионов должны учитываться в первую очередь». Леонид Черкесов «Безусловно, строительство трассы М-12 является приоритетной государственной задачей федерального масштаба. При этом необходимо соблюсти интересы жителей Чувашии, тех муниципалитетов, через которые пройдет трасса, где непосредственно ведутся работы. Не случайно президент страныранее отмечал, что при строительстве М-12 интересы жителей регионов должны учитываться в первую очередь».

Окончательно региональные и местные дороги должны будут отремонтировать по завершению строительства скоростной магистрали в 2024 году. Однако в соответствии с проектом во время стройки подрядчики обязаны вести текущий ямочный ремонт разрушенных дорог и следить за тем, чтобы по ним было безопасно ездить.

Протяженность трассы М-12 на территории Чувашии составляет 94 км. Она проходит через шесть муниципальных районов. На днях парламентарии посетили участки будущей автомагистрали и прилегающие к ней дороги республиканского значения, где увидели промежуточные результаты строительства. У местных жителей вопросов было предостаточно. Поэтому депутаты вынесли их на рассмотрение на очередное заседание комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Минтрансом Чувашии, КУ «Чувашупрдор», Чебоксарским филиалом ГК «Автодор» и АО «ДСК «Автобан» был составлен перечень задействованных автодорог, требующих восстановления. Однако на данный момент в связи с имеющимися разногласиями сторон по некоторым юридическим вопросам соглашение, в соответствии с которым должно быть проведено восстановление дорог, не заключено.

Парламентарии указали всем задействованным сторонам, что до 1 июня необходимо устранить разногласия для заключения соглашения и сразу приступить к текущему ремонту дорог. Напомним, что ремонт по объемам текущего года должен быть завершен до 30 июня.

«В рамках парламентского контроля мы держим руку на пульсе по вопросам восстановления пострадавших от строительства трассы региональных и местных дорог и посадки новых лесов взамен вырубленных. Наши депутаты регулярно проводят целевые выездные совещания с тем, чтобы на местах воочию оценить ситуацию», — говорит председатель Госсовета Чувашии, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Черкесов. — Сегодня депутатский корпус следит за тем, чтобы текущие восстановительные работы на дорогах начались как можно быстрее».

Касательно экологического фактора, стоит отметить, что в отличие от ремонта дорог, компенсационное лесовосстановление при строительстве трассы М-12 уже стартовало. Мероприятия по посадке новых лесов выполнены на территории 9 муниципалитетов республики общей площадью 743,8 га.

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Как сообщало ИА REGNUM,к 2024 году между Москвой и Казанью, благодаря нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КПМИ), запустят трассу М-12. Это позволит вдвое сократить время пути между городами. Также трасса свяжет пять регионов страны и станет частью международного коридора «Европа — Западный Китай».

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