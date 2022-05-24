Москва, , 15:14 — REGNUM Случаи завоза оспы обезьян в Россию не выявлены, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 24 мая в эфире радио «Комсомольская правда».

Анна Попова Kremlin.ru

Она отметила, что на фоне распространения этой болезни в ряде стран российские власти усилили санитарно-карантинный контроль и принимают все необходимые меры.

«На сегодняшний день случаев завоза оспы обезьян в России нет», — сказала Попова.

Она порекомендовала всем посещавшим страны, где выявлены случаи оспы, сообщить об этом врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране есть частичный иммунитет к оспе обезьян, так как в СССР до 1980 года проводилась обязательная вакцинация.

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