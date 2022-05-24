Париж, , 15:07 — REGNUM Франция и Германия намерены запустить прямую скоростную дорогу между Парижем и Берлином в конце 2023 года, передает BFM TV.

Скоростной поезд (сс) Rob Dammers

«Мы хотим запустить скоростной поезд TGV Париж-Берлин в декабре 2023 года», — заявил генеральный директор национальной компании французских железных дорог (SNCF) Жан-Пьер Фаранду.

«Это имеет смысл, потому что мы видим, что люди соглашаются совершать все более и более длительные поездки», — добавил генеральный директор французской компании.

Сегодня путь между двумя европейскими столицами на обычном поезде займет семь часов.