Москва, 18 марта, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал закономерной победу Владимира Путина на выборах президента страны, так как люди видят результаты его работы и верят ему. Об этом глава правительства заявил 18 марта.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Люди верят нашему президенту, так как он делает всё для улучшения жизни граждан, для развития страны, социальной сферы. Результаты видны. Такой результат голосования — закономерный и очевидный итог системной работы, в которой правительство принимало самое активное участие как команда президента», — заявил Мишустин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875047" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта, на пост баллотировались четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

По итогам обработки 100% протоколов, Путин одержал победу на выборах президента с результатом 87,28%. Харитонов заручился поддержкой 4,31% избирателей, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,20%.

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, явка на выборах президента в 2024 году составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что за рубежом в голосовании приняли участие более 372 тыс. человек, что беспрецедентно. В ВС России явка на выборах составила 99,8%, в голосовании приняли участие проходящие службу по контракту и призыву, гражданские работники и участники СВО.

Памфилова также сообщила, что в ходе выборов президента не зафиксировали жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией. Наблюдатели от Содружества независимых государств также не выявили нарушений в процессе выборов президента, выборы, по их словам, прошли в соответствии с конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно.

Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении Путина отметил, что в 2024 году россияне сделали выбор в пользу сильной успешной страны, где есть мудрый и авторитетный лидер и добавил, что голос москвичей прозвучал весомо.

С победой на выборах Путина поздравили главы иностранных государств. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что Россия под руководством Путина достигнет ещё больших успехов, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результат ошеломляющим и добавил, что выборы в России прошли как нигде организованно, глава Азербайджана Ильхам Алиев также выразил уверенность в укреплении союзничества и стратегического партнёрства двух стран, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил в телефонном разговоре с Путиным всенародную поддержку стратегического курса российского лидера. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Путина с победой и заявил о готовности к совместной работе по дальнейшему укреплению проверенного временем стратегического партнёрства двух стран.

Центральная избирательная комиссия официально подведёт итоги выборов президента 21 марта.