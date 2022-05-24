Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах президента
Москва, 18 марта, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал закономерной победу Владимира Путина на выборах президента страны, так как люди видят результаты его работы и верят ему. Об этом глава правительства заявил 18 марта.
«Люди верят нашему президенту, так как он делает всё для улучшения жизни граждан, для развития страны, социальной сферы. Результаты видны. Такой результат голосования — закономерный и очевидный итог системной работы, в которой правительство принимало самое активное участие как команда президента», — заявил Мишустин.
Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта, на пост баллотировались четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.
По итогам обработки 100% протоколов, Путин одержал победу на выборах президента с результатом 87,28%. Харитонов заручился поддержкой 4,31% избирателей, Даванков — 3,85%, Слуцкий — 3,20%.
Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, явка на выборах президента в 2024 году составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что за рубежом в голосовании приняли участие более 372 тыс. человек, что беспрецедентно. В ВС России явка на выборах составила 99,8%, в голосовании приняли участие проходящие службу по контракту и призыву, гражданские работники и участники СВО.
Памфилова также сообщила, что в ходе выборов президента не зафиксировали жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией. Наблюдатели от Содружества независимых государств также не выявили нарушений в процессе выборов президента, выборы, по их словам, прошли в соответствии с конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно.
Мэр Москвы Сергей Собянин в поздравлении Путина отметил, что в 2024 году россияне сделали выбор в пользу сильной успешной страны, где есть мудрый и авторитетный лидер и добавил, что голос москвичей прозвучал весомо.
С победой на выборах Путина поздравили главы иностранных государств. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что Россия под руководством Путина достигнет ещё больших успехов, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результат ошеломляющим и добавил, что выборы в России прошли как нигде организованно, глава Азербайджана Ильхам Алиев также выразил уверенность в укреплении союзничества и стратегического партнёрства двух стран, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил в телефонном разговоре с Путиным всенародную поддержку стратегического курса российского лидера. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Путина с победой и заявил о готовности к совместной работе по дальнейшему укреплению проверенного временем стратегического партнёрства двух стран.
Центральная избирательная комиссия официально подведёт итоги выборов президента 21 марта.