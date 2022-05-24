Москва, 24 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий дать зеркальный ответ на цензуру российских СМИ за границей, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Закрепляется правовой механизм, позволяющий применять симметричные меры в отношении иностранных средств массовой информации и информационных ресурсов в случае осуществления иностранными государствами и международными организациями недружественных действий по отношению к российским средствам массовой информации и информационным ресурсам, а также для пресечения распространения на территории Российской Федерации недостоверной информации в отношении Вооруженных сил России и деятельности государственных органов страны.

Генеральный прокурор и его заместители будут принимать решения об ограничении доступа к сайтам, на которых, в частности, распространяется недостоверная общественно значимая информация, то есть фейки в том числе про ВС РФ и работу органов госвласти за рубежом.

Устанавливается механизм введения запрета на распространение на территории Российской Федерации иностранных средств массовой информации в качестве ответной меры в случае запрета распространения российского средства массовой информации на территории иностранного государства, введенного соответствующим иностранным государством.

Также уточняется порядок признания регистрации СМИ недействительной, устанавливаются случаи лишения аккредитации журналистов и зарубежных корреспондентов. В частности, регистрация средства массовой информации может быть признана недействительной, действие лицензии на вещание может быть прекращено на основании требования Генерального прокурора России или его заместителей в случае, предусмотренном федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», или распространения под видом достоверных сообщений недостоверной общественно значимой информации.

Корректировка

Ряд положений законопроекта вызвали критику со стороны СМИ, законопроект предполагается доработать ко второму чтению.

Так, для недопущения возникновения ситуаций запрета деятельности законопослушных СМИ, которые неумышленно впервые допустили публикацию материала, содержание которого нарушает законодательство или может быть истолковано неоднозначно, по мнению депутатов комитета Госдумы по информполитике, целесообразно предусмотреть механизм временного признания регистрации СМИ недействительной, а также временного прекращения действия лицензии на телевизионное вещание и радиовещание.

При этом предполагается предусмотреть механизм отмены временного запрета деятельности СМИ в случае устранения им нарушений законодательства Российской Федерации, послуживших основанием введения такого запрета.