Москва, , 15:07 — REGNUM Казачий отряд «Ермак», в ряды которого вступили добровольцы из Оренбургского и Волжского войсковых казачьих обществ, прибыли в район проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает Союз казаков-воинов России и зарубежья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Казачий отряд «Дон» прибыл в Донбасс skwrz.ru

В ряды казачьего отряда вступили 130 казаков из 15-го отряда добровольцев армейского мобилизационного резерва «БАРС». О своём решении они заявили на экстренном казачьем круге.

«Отряд добровольцев теперь полностью является казачьим. Казаки с гордостью и любовью между собой называют его «Ермак». Боевое братство рождается в самом пекле боевых действий. В этом и есть начало нашей общей победы! В казачьем братстве — энергия казачьей жизни, воля народа к единению, стремление усилить себя и победить», — отметил походных атаман.

ИА REGNUM сообщало, что в специальной военной операции на Украине принимают участие более 5 тыс. казаков Кубани, Крыма, Дона, Оренбурга, Сибири и центральной части России.

Читайте ранее в этом сюжете: Участие в спецоперации на Украине примут ещё 350 казаков России