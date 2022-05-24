Кабул, , 15:07 — REGNUM В последнее время увеличился объём контрабанды пшеницы из южных и западных регионов Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Пшеница

Источники прислали фотографии грузовиков, сообщив, что эти машины должны перевозить пшеницу из провинций Гильменд и Фарах в соседние страны.

Ряд жителей Фараха говорят, что, хотя Афганистан сталкивается с нехваткой пшеницы, объём её контрабанды за границу, особенно в Пакистан, в последнее время увеличился.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили экспорт пшеницы несколько дней назад, однако, очевидно, они не в состоянии предотвратить её контрабанду.