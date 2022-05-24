Кумылженский район, , 15:11 — REGNUM Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в отношении 16-летнего жителя Кумылженского района Волгоградской области — подросток с ножом набросился на соседа, «обидевшего» его отца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе СУ СК по региону.

Следственный комитет России Sledcom.ru

По данным следствия, выяснение отношений между жителями станицы Кумылженская произошло вечером 17 марта. К 37-летнему мужчине в дом пришёл сосед с сыном. Взрослые начали спорить, подросток решил «уладить» конфликт и стал избивать хозяина домовладения, а затем ножом ударил его в грудь.

Сожительница потерпевшего вовремя вызвала скорую помощь и полицию, мужчину спасли. Телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.