Новосибирск, , 15:06 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 692 пациента, в том числе трое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 63 случая заражения коронавирусом. За это же время 34 человека выписаны с выздоровлением, два пациента скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 258 138 случаев заражения коронавирусом, 251 413 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5656 человек. В реанимации находятся 75 человек, на ИВЛ — шесть пациентов.