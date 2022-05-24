Новосибирск, 24 мая, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 692 пациента, в том числе трое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 63 случая заражения коронавирусом. За это же время 34 человека выписаны с выздоровлением, два пациента скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 258 138 случаев заражения коронавирусом, 251 413 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5656 человек. В реанимации находятся 75 человек, на ИВЛ — шесть пациентов.