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«Война в Донбассе»
В ЛНР готовы участвовать в трибунале над боевиками «Азова»*
*запрещённая в России организация
Луганск,
24 мая 2022, 15:05 — REGNUM Луганская Народная Республика планирует участвовать в военном трибунале над украинскими военнослужащими из националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 мая сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Флаги ДНР и ЛНР
Правительство Донецкой Народной Республики
По словам омбудсмена, республика готова участвовать в трибунале над украинскими националистами из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ранее о планах организовать трибунал для боевиков сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.