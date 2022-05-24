* запрещённая в России организация

Луганск, 24 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика планирует участвовать в военном трибунале над украинскими военнослужащими из националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 мая сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

По словам омбудсмена, республика готова участвовать в трибунале над украинскими националистами из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее о планах организовать трибунал для боевиков сообщил глава ДНР Денис Пушилин.