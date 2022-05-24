В ЛНР готовы участвовать в трибунале над боевиками «Азова»*
* запрещённая в России организация
Луганск, 24 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика планирует участвовать в военном трибунале над украинскими военнослужащими из националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 24 мая сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Правительство Донецкой Народной Республики
Флаги ДНР и ЛНР
По словам омбудсмена, республика готова участвовать в трибунале над украинскими националистами из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ранее о планах организовать трибунал для боевиков сообщил глава ДНР Денис Пушилин.