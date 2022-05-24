Улан-Удэ, 24 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Жители Бурятии с 11 мая начали получать «майские» выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Как сообщает 24 мая пресс-служба правительства региона, в республике право на новую меру поддержки имеют родители, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум — 13, 7 тыс рублей на одного члена семьи.

Ребенок

На сегодняшний день семьи оформили пособие на 27 216 детей, им уже перечислено более 577 млн рублей.

В ПФР отмечают, что документы рассматриваются оперативно: срок не превышает 10 рабочих дней, как правило, специалисты извещают о результате даже раньше. После принятия положительного решения граждане получают деньги в течение пяти рабочих дней.

Жительница Улан-Удэ Баярма Дамбаева получила одобрение на выплаты 21 мая и со дня на день ожидает перечисление пособия. Заявление многодетная мама отправила 17 мая.

«Как раз у меня двое детей по возрасту попадают под эту выплату. Так как в «Госуслугах» у меня уже были все документы (паспортные данные, свидетельства о рождении), мне не составило труда заполнить документы и подать заявление. Нам одобрили 50-процентный размер выплаты, по 7 тысяч 43 рубля на одного ребенка. Считаю, что мера поддержки хорошая.

Сейчас, допустим, у меня ребенок собирается в лагерь, можно купить какие-то вещи, собрать ребенка в лагерь, либо просто на лето или уже оставить средства и собраться в школу», — говорит Баярма Дамбаева.

Напомним, при назначении пособия применяются те же правила, что и на выплату для детей от 3 до 7 лет — это правило нулевого дохода, имущество семьи и, конечно, среднедушевой доход.

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