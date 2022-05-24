Москва, , 15:04 — REGNUM Перестройка российской экономики займёт гораздо больше времени, чем два года, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Моисеев.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Скорее всего, перестройка экономики России будут длиться лет 10-15. Это сценарий при сохранении санкций запада и отсутствии нормализации дипломатических отношений с Европой и США.

Текущая ситуация скажется на экономических и трудовых ресурсах РФ, особенно, если она затянется.

Россия постепенно будет испытывать на себе технологическое отставание, что не позволит обеспечить темпы роста ВВП выше мировых.

Способом выхода на прежнюю траекторию развития российской экономики видится нормализация отношений на мировой арене. В этом случае экономика России может выйти на допандемийные уровни роста уже через 1-2 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, перестройка и восстановление российской экономики в новых условиях займет около 1,5-2 года, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

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