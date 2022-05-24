Ижевск, 24 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Удмуртии в течение прошедших суток госпитализировали 35 пациентов с COVID-19. Об этом 24 мая сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В республике выявили за прошлый день 21 новый случай заражения коронавирусом, накануне заболели 32 человека.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 166 714 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 162 284 пациента, скончались 3837 человек. За сутки выписали 24 пациента, умерли двое.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире пока не существует нового варианта коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Читайте также: Попова рассказала, когда ждать новой волны COVID-19