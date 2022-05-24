Шаран, Афганистан, 24 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Источники в афганской провинции Пактика сообщают, что повторно взорвана могила Азизуллы Карвана, бывшего командира спецназа полиции Пактики. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали инцидент.

Стоит упомянуть, что в ноябре 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже взрывали эту могилу.

Карван был одним из известных командиров спецназа предыдущего правительства Афганистана.