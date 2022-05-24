Тбилиси, , 15:02 — REGNUM Грузия может обновить вооружение своей армии, передав советское оружие киевскому режиму. Об этом 24 мая заявил на заседании грузинского парламента лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Грузия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что страны Восточной Европы начали передавать украинским властям советское оружие в обмен на обещание руководства НАТО, что получат вооружение, предусмотренное стандартами Альянса.

«У нас есть уникальная возможность сделать то, что делают Польша, Чехия и Словакия. С одной стороны, помочь другу и стратегическому союзнику Украине, ведущей борьбу против общего врага, а с другой стороны, усилить, провести наше эффективное перевооружение», — сказал Элисашвили.

Депутат также предложил отправить киевскому режиму бронежилеты грузинского производства.

Напомним, в правительстве Грузии после начала Россией спецоперации по денацификации Украины заявили, что поддерживают киевский режим. При этом Тбилиси отказался вводить антироссийские санкции, а также отправлять на Украину вооружение и наёмников. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что сделает всё возможное, чтобы не страну не втянули в конфликт с Россией.