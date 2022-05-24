Тбилиси, 24 мая 2022, 15:02 — REGNUM Грузия может обновить вооружение своей армии, передав советское оружие киевскому режиму. Об этом 24 мая заявил на заседании грузинского парламента лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили.
Он отметил, что страны Восточной Европы начали передавать украинским властям советское оружие в обмен на обещание руководства НАТО, что получат вооружение, предусмотренное стандартами Альянса.
«У нас есть уникальная возможность сделать то, что делают Польша, Чехия и Словакия. С одной стороны, помочь другу и стратегическому союзнику Украине, ведущей борьбу против общего врага, а с другой стороны, усилить, провести наше эффективное перевооружение», — сказал Элисашвили.
Депутат также предложил отправить киевскому режиму бронежилеты грузинского производства.
Напомним, в правительстве Грузии после начала Россией спецоперации по денацификации Украины заявили, что поддерживают киевский режим. При этом Тбилиси отказался вводить антироссийские санкции, а также отправлять на Украину вооружение и наёмников. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что сделает всё возможное, чтобы не страну не втянули в конфликт с Россией.