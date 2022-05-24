Воронеж, 24 февраля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Празднование Дня защитника Отечества в Воронеже началось с богослужений по погибшим воинам в храмах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Затем на площади Победы состоялось торжественное возложение цветов и венков к Вечному огню. В церемонии приняли участие глава региона, спикер областного парламента, руководители силовых ведомств. В составе торжественной колонны представители власти, ветеранских, общественных организаций и действующие военнослужащие проследовали к мемориалу на площади Победы. Память воронежцев, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания. В честь воинов всех поколений, погибших, защищая Родину, почетный караул салютовал оружейным залпом. Цветы и венки были возложены и к другим братским могилам во всех районах города.

Во всех районах города также прошел целый ряд мероприятий, приуроченных к празднику. Так, в 10:00 у Дома офицеров на проспекте Революции открылась выставка образцов военной техники. Здесь же желающие молодые люди могли записаться для прохождения контрактной службы.

Продолжился праздник заключительными гала-концертами открытого городского фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества».

Самый ярким событием праздника стал фейерверк. Для его проведения на час — с 20:40 до 21:40 — было закрыто движение по Чернавскому мосту и дамбе, от улицы С. Разина до Спортивной набережной. Сам салют начался ровно в 21:00, длился около 10 минут.

По данным полиции, праздничные мероприятия прошли спокойно, однако без происшествий не обошлось. В праздничный день в регионе произошло 67 автоаварий, большинство — 52 — на территории Воронежа. Пять человек получили ранения, один человек погиб.

Автоинспекторами 24 февраля выявлено 53 водителя, севших за руль в нетрезвом виде. Оштрафовано более 60 пешеходов — за переход проезжей части в неположенном месте.