Берлин, 24 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. О введении в Германии 21-дневного карантина для заразившихся оспой обезьян объявил 24 мая на пресс-конференции министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Самоизоляция, карантин, маска

«Сегодня мы вместе с властями федеральных земель реализовали рекомендации Института Роберта Коха, центральная часть которых — инфицированные должны изолироваться минимум на 21 день», — сказал он.

Кроме того, Лаутербах добавил, что людям, которые находились в контакте с заразившимися оспой обезьян также «строго рекомендуется» уйти на изоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт ВОЗ заявил, что вспышка оспы обезьян, случаи заражения которой наблюдают в США и странах Европы, может быть связана с сексом на рейв-вечеринках.