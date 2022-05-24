Донецк, , 15:05 — REGNUM Силы ДНР намерены заблокировать Авдеевку, заходить в город они не будут. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил 24 мая в эфире Первого канала.

Он отметил, что одна из проблем связана с Авдеевским коксохимическим заводом (АКХЗ). С территории завода украинские военные обстреливают Донецк и Ясиноватую, стараясь вызвать ответный огонь по своим артиллерийским расчётам. Они хотят, чтобы пострадало предприятие.

«В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. <…> После того как город будет полностью блокирован — после этого будем разбираться», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, Басурин ранее заявил о завершении разминирования порта и акватории в Мариуполе.

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