Уфа, , 15:57 — REGNUM Незаконную банковскую деятельность пресекли полицейские в Башкирии. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба МВД по региону.

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«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность. В системе по «обналичиванию» денежных средств использовались более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП», — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По версии сотрудников правоохранительного ведомства, подозреваемый 34-летний житель города Уфы разработал схему по выводу денег из легального оборота, а его подозреваемый брат курировал пятерых сообщников, которые осуществляли поиск людей для оформления на них подставных организаций.

В материалах дела указано, что подозреваемая приятельница лидера группы выполняла функции адвоката, искала клиентов, которым нужно было обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. По версии следствия, так называемой «бухгалтерией» руководила уроженка Уфы: с подозреваемой жительницей города Баймака подозреваемая составляла подложную отчетность для всех подставных фирм.

По предварительной информации, фирма вывела в нелегальный оборот более 90 млн рублей.

«За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм», — отметила Волк.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Двое подозреваемых находятся под домашним арестом.

«При обыске по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъяты около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты», — сообщила Волк.

Расследование дела продолжается.