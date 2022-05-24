Лондон, 24 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Великобритания предпринимает попытки изолировать российских дипломатов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

Представитель дипмиссии пояснил, что таким образом Лондон старается изолировать российских дипломатов для того, чтобы им было сложнее донести официальную позицию России, в том числе по проводимой на территории Украины специальной военной операции.

«Что касается посольства, то разъяснять нашу позицию о том, что происходит сейчас, до последнего времени было некому, поскольку официальный Лондон старается изолировать нашу дипломатическую работу от остального мира путём затруднения контактов», — сказал российский посол.

Он также добавил, что парламентские связи также прекратились.

«Сложно, но работаем», — констатировал дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте посол России в Великобритании Андрей Келин не исключил, что дипломатические отношения между Россией и Великобританией могут быть полностью разорваны. По его словам, такая возможность сохраняется всегда. Дипломат также добавил, что разрыв дипломатических отношений будет означать, что и посольство Великобритании в Москве вынуждено будет покинуть Россию.

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