Улан-Удэ, , 14:57 — REGNUM В Бурятии по состоянию на 24 мая 2022 года 133 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее получают лечение в стационарах, сообщает минздрав региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается также, что среди всех пациентов 85 получили диагноз с осложненной внебольничной пневмонией. За предыдущие сутки госпитализировано 12 пациентов.

В отделениях реанимации находится 28 пациентов (из них старше 65 лет — 15), на ИВЛ — 9 пациентов (из них старше 65 – 7), в том числе на неинвазивной ИВЛ –4.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 179 коек: занято — 133, свободно — 46 коек. Занятость коечного фонда составляет 74,3%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 188 человек.

Выздоровели от COVID-19 — 133 196 (+24) человек.

Из выявленных за прошедшие сутки больных — 17 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 3026 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет – 1 чел.).

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