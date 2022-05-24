Донецк, 24 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Украинские войска вновь атаковали донецкий город Ясиноватая из установки «Град». Об этом 24 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атаки зафиксированы в 14:10 и 14:20 с позиций в Авдеевке. Оба раза боевики использовали для удара РСЗО «Град», выпустив по пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел попал населённый пункт Озеряновка.