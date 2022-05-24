Москва, 24 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Рубль уверенно укрепляется по отношению к доллару и евро в мае. Такое стало возможным вследствие уникальной ситуации, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Это когда валюта от экспорта в страну продолжает приходить в не меньших объемах, чем до событий на Украине, а импорт при этом резко просел.

Если взглянуть на динамику валютной пары USD/RUB, то можно видеть, что сильный уровень поддержки курса доллара располагается в районе 56 рублей.

Но, скорее всего, ближе к осени 2022 года курс рубля будет выше текущих отметок. Например, Минэкономразвития РФ ожидает курс доллара к концу 2022 года на уровне 76 рублей.

В июне ожидается стабилизация курса доллара в районе 55-60 рублей и евро — в районе 58-62 рублей», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара на Мосбирже на открытии торгов 24 мая в 10:01 на 1,26 рубль (2,17%) и составил 56,6125 рублей.

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