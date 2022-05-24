Берлин, , 14:55 — REGNUM Министр экономики Германии Роберт Хабек представит правительству ФРГ чрезвычайный указ, позволяющий запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции в случае нехватки природного газа. Об этом 24 мая сообщает Bloomberg.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что запрос на дополнительную выработку угольной электроэнергии возникает только при нехватке или при угрозе нехватки газа.

При этом страна готова будет пожертвовать своей «зелёной» политикой, вернувшись к «грязным» выработкам, чтобы обеспечить население и производство бесперебойной энергией.

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