Берлин, 24 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Роберт Хабек представит правительству ФРГ чрезвычайный указ, позволяющий запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции в случае нехватки природного газа. Об этом 24 мая сообщает Bloomberg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Отмечается, что запрос на дополнительную выработку угольной электроэнергии возникает только при нехватке или при угрозе нехватки газа.

При этом страна готова будет пожертвовать своей «зелёной» политикой, вернувшись к «грязным» выработкам, чтобы обеспечить население и производство бесперебойной энергией.