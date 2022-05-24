Брюссель, 24 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Суд Евросоюза 24 мая временно вернул депутатскую неприкосновенность евродепутатам от партии «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) Карлесу Пучдемону, Тони Комину и Кларе Понсати. Об этом пишет агентство EFE.

Catalangovernment.eu Карлес Пучдемон

Суд принял временные меры, о которых просили три евродепутата, требуя вернуть им иммунитет, поскольку предоставление иммунитета «оправдано».

Суд учёл, что политики рискуют быть арестованными, как это случилось с Пучдемоном на итальянской Сардинии в сентябре 2021 года.