Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. К 319-летию со дня основания Санкт-Петербурга в городе подготовили 171 мероприятие. Об этом 24 мая заявил глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Украшение Санкт-Петербурга ко Дню города

В этот раз мероприятия ко Дню города будут приурочены и к празднованию 350-летия со Дня рождения первого российского императора Петра I. Глава комитета подчеркнул, что по этому случаю даже был выпущен специальный логотип, который объединил два этих события. В программу мероприятий вошли как культурные, так и просветительские акции.

«В любой День рождения принято дарить подарки. И мы с коллегами совместно с творческими силами нашего города постарались подготовить очень интересные и знаковые подарки жителям, гостям нашего города. И первые подарки уже практически происходят сегодня», — отметил Болтин.

Так, порядка 110 тыс. школьников средних классов 24 мая примут участие в киноакции «Великая история Санкт‑Петербурга в большом кино», которая реализуется ассоциацией владельцев кинотеатров Санкт-Петербурга.

Общедоступные бесплатные экскурсии с 24 по 27 мая будут проводиться в городских учреждениях культуры, среди них театры и библиотеки. Петербуржцам и гостям города откроются новые маршруты.

По традиции на Сенатской площади в 10:00 27 мая возложат цветы к памятнику Петру I. Там же развернется интерактивная программа «Люблю тебя, Петра творенье!». Она будет проходить каждые два часа — в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. Каждый из пяти блоков представит свою историческую эпоху — от Петра I до Николая I. Зрителей ждет театрализованная церемония развода исторического почетного караула у «Медного всадника» и чтение стихов о Петербурге в формате онлайн.

Основную программу мероприятий 27 мая продолжит концерт в БКЗ «Октябрьский». Для зрителей выступят народные артисты страны Николай Баков и Зара. Также примут участие местные мастера эстрады.

После перерыва из-за пандемии в Петербурге вновь пройдёт полюбившийся горожанам фестиваль мороженого. Порядка 30 тонн лакомства предложат в субботу, 28 мая, на площади Островского.

В тот же день вечером жители и гости города смогут посетить масштабный гала-концерт «Классика на Дворцовой». А палитру музыкальных произведений отечественных композиторов можно будет услышать на Дворцовом мосту.

«Мы очень надеемся, что погода нас порадует, несмотря на то, что такой нестабильный у нас сезон», — заявил Фёдор Болтин.

Напомним, что кроме этих мероприятий в Петербурге пройдёт международный Фестиваль огня. Зрителям покажут лазерное, световой шоу и шоу фейерверков.