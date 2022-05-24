Магас, , 14:53 — REGNUM В Ингушетии отмечается снижение цен на некоторые продовольственные товары. Так, за апрель стали дешевле помидоры и огурцы, яйца, творог. Однако цены на социально значимые товары не стабилизировались, а картофель и лук за прошедшую неделю даже немного выросли в цене. Такие данные привел в ходе совещания правительства 23 мая заместитель министра промышленности и цифрового развития Муса Чапанов.

Комментируя ценовые изменения на рынке продовольственных товаров, он сообщил, что рост цен на ряд из них является сезонным и зафиксирован в большинстве субъектов РФ.

Как отметил чиновник, в Ингушетии замедлился рост цен на непродовольственные товары. Так, в мае повышение стоимости стирального порошка, зубной пасты и мыла составило около 2-3%, в то время как в марте и апреле рост составлял более 20%.

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