Москва, , 14:52 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о комплексе мер, направленных на обеспечение защиты прав субъектов персональных данных, в том числе в транснациональном аспекте, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Устанавливается обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обязанность обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.

Также устанавливается прямой запрет операторам на неоказание услуг гражданам в случае их отказа предоставить свои персональные данные (в том числе биометрические), если такое предоставление не является обязательным.

Вводятся ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних и обязанность операторов информировать уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных. В исключительных случаях при наличии угроз для обороны, безопасности и основ конституционного строя такая передача может быть ограничена по решению уполномоченного органа власти.

При этом втрое (с 30 до 10 дней) сокращаются сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам, связанным с незаконной обработкой персональных данных.

Кроме того, совершенствуется порядок трансграничной передачи персональных данных. Так, устанавливается, что при трансграничной передаче данных определяющим является не организационно-правовая форма получателя, а его нахождение на территории иностранного государства. Одновременно определяется обязанность операторов информировать Роскомнадзор о намерении трансграничной передачи персональных данных.

Также вводится экстерриториальность применения российского законодательства о персональных данных, то есть устанавливается возможность вмешательства уполномоченных органов власти в вопросы обработки персональных данных российских граждан на территории других государств.

Одновременно меняются нормы законодательства о государственной регистрации недвижимости. Согласно поправкам, персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица — субъекта таких данных. При этом в реестр вносится запись на основании заявления физического лица. Данные могут быть предоставлены через нотариуса. Ко второму чтению будет подготовлена поправка о размере платы за такую услугу нотариуса в размере 200−300 рублей, уточнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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