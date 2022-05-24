Ярославль, , 14:55 — REGNUM Аварийных трамвайных переезд на пересечении улиц Блюхера и Урицкого в Ярославле отремонтируют летом 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Разбитый трамвайный переезд Yarnews.net

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что этот переезд собирались ремонтировать по гарантии. В этом на одном из общегородских совещаний уверял директор АО «ПАТП-1» (управляющая компания «Яргорэлектротранса») Сергей Завьялов. Ремонт за «10-12 дней» должна была выполнить скандально известная в Ярославле компания «Маист».

Спустя полтора месяца проблема так и осталась неразрешённой — водители продолжают разбивать свои автомобили. Однако в мэрии про переезд помнят — и обещают провести капитальный ремонт в «июне–июле». Что конкретно планируется сделать, власти не уточнили.

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