Хельсинки, 24 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Власти Финляндия и Североатлантический альянс подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей страны, сообщает 24 мая минобороны Финляндии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Поддержка принимающей страны означает отдельно согласованные меры, которые должны быть приняты принимающей страной для поддержки сил и средств другого государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Североатлантический альянс не является оборонительным блоком, и вхождение в него означает передачу части суверенитета американским властям.

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