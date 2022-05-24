Лондон, , 14:51 — REGNUM Великобритания не станет отправлять корабли в Чёрное море для разблокирования украинского порта в Одессе. Об этом 24 мая сообщил представитель британского правительства.

Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в СМИ появилась информация о переговорах между дипломатическими ведомствами Британии и Литвы, согласно которой, Лондону поступила просьба оказать содействие в разблокировании украинских портов в Чёрном море. Из-за мин в акватории срывается поставка зерна иностранным покупателям украинского зерна, а железнодорожные мощности не способны обеспечить нужные объёмы.

Представитель британского правительства рассказал, что в планы Британии не входит отправка военных кораблей в Чёрное море.