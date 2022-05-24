Сеул, 24 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Возобновление диалога между Южной Кореей и КНДР будет зависеть от Пхеньяна. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью CNN.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

«Начать диалог или нет — это выбор Ким Чен Ына. Я не хочу, чтобы КНДР развалилась. Я надеюсь, что Северная Корея будет процветать вместе с Южной», — заявил южнокорейский лидер.

Он отметил, что укрепление ядерного потенциала КНДР никак не способствует миру и процветанию. А также подчеркнул, что в случае проведения ядерных испытаний реакция Сеула будет отличаться от реакции предыдущего правительства во главе с Мун Чжэ Ином.

«Мы будем жестко реагировать на любе угрозы или провокации со стороны КНДР», — добавил Юн.

Отвечая на вопрос о возможности экономического возмездия со стороны Китая в связи с присоединением Южной Кореи к возглавляемой США Индо-Тихоокеанской экономической структуре (IPEF), южнокорейский лидер сказал, что «Китай вряд ли проявит чрезмерную чувствительность в этом вопросе».

Он напомнил, что двустороннее сотрудничество одинаково важно и для Сеула, и для Пекина.

«Даже если мы укрепляем союз с США в области безопасности и технологий, это не означает, что Сеул считает неважным экономическое сотрудничество с Китаем», — подчеркнул Юн Сок Ёль.