Париж, 24 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В штаб-квартире консалтинговой фирмы McKinsey на Елисейских полях в Париже проходит обыск в рамках предварительного расследования, начатого 31 марта по делу об отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и налоговом мошенничестве, передает BFM TV.

U.S. Department of Agriculture Управляющий директор McKinsey & Company Доминик Бартон

Расследование следует за отчетом следственной комиссии сената о влиянии частных консалтинговых фирм на государственную политику в течение первого пятилетнего срока президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, французские подразделения фирмы McKinsey обвиняют в том, что они внедрили налоговую схему, позволяющую им не платить корпоративный налог в период с 2011 по 2020 год.