Ташкент, , 14:49 — REGNUM Центр космического мониторинга и геоинформационных технологий будет создан в Узбекистане. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба агентства «Узбеккосмос».

Космос ESO/T. Preibisch

Отмечается, что новый центр будет вести дистанционное зондирование Земли с помощью спутниковых аппаратов, а также приём, хранение, обработку и передачу данных; предоставлять услуги в космической отрасли; вести научную и инновационную деятельность в этой области с целью широкого привлечения научно-инновационных технологий в космическую сферу.

Также новый центр будет призван содействовать повышению эффективности отраслей экономики, сферы обороны и безопасности, социально-экономической деятельности регионов с использованием космических и геоинформационных технологий, а также беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский космический корабль Starliner, 21 мая доставивший на Международную космическую станцию (МКС) более 200 килограммов припасов и провизии, вернётся на Землю 25 мая.