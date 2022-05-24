Уэска, Испания, 24 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Британский режиссер Терри Гиллиам получит премию им. Луиса Бунюэля на 50-м Международном кинофестивале в Уэске в знак признания его долгой профессиональной карьеры. Об этом пишет агентство EFE.

Цитата из к/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». реж Терри Гиллиам. 1998. США Кадр из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

По словам организаторов мероприятия, Терри Гиллиам будет присутствовать 15 июня на церемонии, где ему будет вручена награда, которая уже была присуждена ряду кинорежиссёров.

Терри Гиллиам стал режиссёром таких кинофильмов, как «Бразилия», «Воображариум Доктора Парнаса», «Страна приливов», «Братья Гримм», «12 обезьян» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».