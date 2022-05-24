Чита, 24 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Несмотря на значительное улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Забайкалье, власти региона действия продлили действие антиковидных ограниченияй до 22 июня включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Zoheir Seidanloo Коронавирус. Дезинфекция

В частности, сохраняется соблюдение масочного режима во всех хозяйствующих субъектах, пунктах общественного питания, местах торговли и предоставления услуг. Также жители региона должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Обязательным правилом остается дезинфекция.

Как сообщалось ранее, кафе и рестораны работают в обычном режиме. Открыты ночные клубы, разрешены дискотеки, при условии их заполняемости в количестве 70% от единой пропускной способности. Предприниматели в своей работе должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии 2 341 забайкалец скончался от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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