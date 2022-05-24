Москва, , 14:45 — REGNUM Переход на выпуск ранее импортировавшейся продукции внутри России, так называемая перестройка экономики, может потребовать более длительного времени в связи с длительностью инвестиционных циклов, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Цифровая экономика Kmd.dk

«Оценка Алексея Кудрина содержательно близка к прогнозам ЦБ РФ и Минэкономразвития — там также предполагается структурная трансформация экономики, с отрицательными годовыми темпами роста ВВП в 2022–2023 гг. и переходом их в положительную область в 2024 г. (хотя в поквартальной динамике предполагается, что ВВП в 2023 г. будет расти).

Есть различия в оценке сроков адаптации — в докладе ЦБ РФ по ДКП предполагается, что «экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 г. — сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств».

Пока разрыв сложившихся внешнеэкономических цепочек наиболее остро ощущается в отдельных секторах (автопром, авиация, уход иностранных компаний из непродовольственной розницы); вследствие высокой инфляции падают реальные располагаемые доходы населения, растет число работников в режиме простоя или неполной занятости, в экономике сокращается как спрос, так и предложение.

По мере исчерпания запасов, по всей видимости, проблемы будут охватывать большее количество секторов, что будет ощущаться как экономический спад. Его глубина будет зависеть от того, насколько быстро удастся преодолеть сложившиеся проблемы с внешнеторговой логистикой, международными расчетами, замещением высокотехнологичной импортной продукции.

Экспорт пока держится более устойчиво, но по мере проявления влияния уже введенных санкций и возможных будущих ограничений давление может усиливаться.

Бизнес пытается адаптироваться к новым условиям (смена владельцев уходящих из России компаний, изменение поставщиков, параллельный импорт, упрощение номенклатуры выпускаемой продукции со снижением стандартов качества и удобства пользования, «продление» сроков службы оборудования), но оказывается, что заменить можно далеко не все и не быстро.

Пока складывается впечатление, что спад в экономике развивается более инерционно, чем это ожидалось в марте, чему способствуют высокие мировые цены на энергоресурсы, укрепление рубля, замедление инфляции, снижение ключевой ставки ЦБ РФ и меры господдержки.

Однако это не отменяет угрозу отката экономики на более архаичный уровень с более слабой технологической базой, что в конечном итоге может привести к накоплению отставания жизненных стандартов от наиболее развитых экономических стран», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, первая фаза долгосрочной структурной перестройки экономики займет 1,5-2 года и будет сопровождаться спадом ВВП, который затем, предположительно, перейдет к росту (с 2024 года).

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