Красноярск, 24 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Шестилетний мальчик погиб под колёсами автобуса в Красноярске. По данному факту проводит проверку прокуратура Красноярского края.

ДТП

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого надзорного ведомства, ДТП произошло днём 24 июня в Октябрьском районе города.

На улице Крупской ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте. В результате его сбил автобус, двигавшийся по маршруту №43 со стороны проспекта Свободный в сторону улицы Лесопарковая. От полученных травм мальчик скончался на месте.

На место ДТП выехал прокурор Октябрьского района Красноярска. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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